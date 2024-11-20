Глава МИД Украины заверил конгресс США, что Киев не обменяет территории на мир

Украина не будет заключать никаких соглашений, которые будут предусматривать мир в обмен на территории республики. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Андрей Сибига в конгрессе США, сообщает Польское агентство печати.

По его словам, соглашения в духе «земля в обмен на мир» якобы сподвигнут Россию на дальнейшие «агрессивные действия» и не принесут стабильности Украине. Киев также не примет никаких соглашений, которые будут заключены в обход Украины, указал Сибига.

Он также в очередной раз повторил формулу «ничего об Украине без Украины».

Накануне Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. По его словам, украинских производственных мощностей недостаточно для обеспечения армии всем необходимым. Зеленский пояснил, что Украина продолжит сражаться, но без американской поддержки этого может быть «недостаточно для победы».

Ранее Зеленский рассказал, когда настанут решающие моменты конфликта.