США и Украина поднимали вопрос территориальных уступок Киевом

Представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

«Это обсуждалось командой президента [США Дональда Трампа] и украинцами», — отметила она, говоря о вопросе территориальных уступок со стороны Киева. — «Я не буду говорить с этой трибуны, где будут проходить эти линии или о каких-либо иных подробностях. С моей стороны будет неразумно и забегать вперед перед разговором президента [США] с президентом [России Владимиром] Путиным завтра (во вторник. — прим. ред.)», — добавила Левитт.

В начале марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации американского президента называют Киев невероятно упрямым переговорщиком. По ее словам, Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чем спровоцировал конфликт между двумя сторонами — участницами переговоров.

Ранее глава МИД Украины заверил конгресс США, что Киев не обменяет территории на мир.