В МИД Украины перечислили «красные линии» в случае переговоров с РФ

Глава МИД Сибига раскрыл три «красных линии» Украины в случае переговоров с РФ

Власти Украины не намерены официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз, а также соглашаться на ограничение вооруженных сил. Об этом в интервью агентству РБК-Украина сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, украинская сторона никогда «не признает» территориальные потери. Он подчеркнул, что никто не может запрещать Киеву участвовать в «тех или иных союзах».

«Третье — не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — заявил Сибига.

В публикации подчеркивается, что глава украинского МИД в ходе интервью не упомянул вопросы фактических границ страны, языковой и культурной политики.

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказался о территориальных уступках в рамках конфликта с Россией. Украинский лидер заявил, что сложно принимать решение по этому вопросу.

Он считает, что вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, однако позиция Киева остается неизменной. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Ранее в МИД РФ назвали нейтралитет Украины условием для заключения мирного договора.