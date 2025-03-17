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Путин проводил Рахмона после переговоров в Кремле

Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле и тепло с ним попрощался
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона до автомобиля и тепло с ним попрощался. Об этом сообщает РИА Новости.

После переговоров главы государств вместе вышли на улицу и обнялись на прощание.

Во время встречи Владимир Путин заявил о близости позиций России и Таджикистана по региональным и глобальным вопросам. По словам российского лидера, Москва и Душанбе остаются привержены принципам верховенства международного права и невмешательства во внутренние дела других государств.

17 марта в Кремле состоялись переговоры президентов России и Таджикистана. Во время встречи Рахмон рассказал, что вопросы безопасности занимают особое место в повестке двух государств.

Также российский лидер заявил, что ждет Рахмона на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая. По словам главы государства, его зарубежный коллега уже принял приглашение на соответствующие мероприятия.

Ранее в Таджикистане состоялись парламентские выборы.

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