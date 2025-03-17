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Путин заявил об общности позиций Москвы и Душанбе

Путин сообщил о близости позиций РФ и Таджикистана по глобальным вопросам
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин заявил о близости позиций РФ и Таджикистана по региональным и глобальным вопросам. Его слова передает ТАСС.

«Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран», — сказал президент РФ по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

По его словам, Москва и Душанбе остаются привержены принципам верховенства международного права и невмешательства во внутренние дела других государств.

Также российский лидер обратил внимание, что РФ и Таджикистан координируют свои позиции по ключевым направлениям в рамках работы в различных международных структурах. Речь идет о взаимодействии в Содружестве независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отметил Путин, Москва продолжает оказывать поддержку Душанбе, который в 2025 году председательствует в СНГ.

17 марта в Кремле состоялись переговоры президентов РФ и Таджикистана. Во время встречи Рахмон рассказал, что вопросы безопасности занимают особое место в повестке двух стран.

Ранее российский лидер анонсировал участие Вооруженных сил Таджикистана в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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