Рахмон назвал вопросы, занимающие особое место в повестке РФ и Таджикистана

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности, занимают особое место в двусторонней повестке РФ и Таджикистана. Об этом рассказал президент республики Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности», — сказал он.

Во время встречи таджикистанский лидер выразил готовность обсудить текущее состояние и перспективы развития отношений Москвы и Душанбе. Кроме того, Рахмон обратил внимание на необходимость обменяться с Путиным мнениями по поводу ситуации в регионе и на международной политической арене.

Днем 17 марта в Кремле начались переговоры президентов РФ и Таджикистана. В начале встречи Путин выразил надежду, что курс Душанбе на поддержание добрососедских отношений с Москвой находит поддержку среди жителей республики.

Также российский лидер заявил, что ждет Рахмона на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая. По словам главы государства, его зарубежный коллега уже принял приглашение на соответствующие мероприятия.

Ранее в Таджикистане состоялись парламентские выборы.