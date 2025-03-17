Путин пообещал поддержку Россией стран Средней Азии

Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в Средней Азии. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.

По словам Путина, для указанной цели РФ в том числе прибегнет к возможностям дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, 15 марта он провел неформальную встречу с российским коллегой, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политики также связались по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

17 марта у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры. Российский лидер сообщил, что ждет главу Таджикистана на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне .

Ранее Путин обнялся с президентом Таджикистана.