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Путин обнялся с президентом Таджикистана

Путин обнялся с президентом Таджикистана Рахмоном перед началом переговоров
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обменялись дружеским объятием перед стартом двусторонних переговоров. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президенты России и Таджикистана начали официальную часть переговоров в Кремле с рукопожатия и дружеского объятия. Путин также поздравил Рахмона с успехом его Народно-демократической партии на выборах в Маджлис (парламент) Таджикистана.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

До этого стало известно, что президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев впервые в истории проведут трехсторонний саммит.

Ранее Песков ответил на слова Лукашенко о тайных контактах между Россией и Украиной.

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