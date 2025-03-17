Лихачев: напряженность на ЗАЭС и в Энергодаре не снижается

Уровень напряженности на Запорожской атомной электростанции (АЭС) и в Энергодаре не снижается. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Нет, пока там очень жесткое противостояние на линии соприкосновения между российской армией и ВСУ. И удары по российской стороне, по нашим позициям, происходят прямо в считаных сотнях метров от территории станции», — сказал он.

1 марта на ЗАЭС с третьей попытки удалось провести ротацию миссии МАГАТЭ. Она должна была состояться еще месяц назад, но дважды ее пришлось откладывать из-за «провокаций ВСУ». В итоге благодаря «напряженным консультациям» в Москве, содействию военных Минобороны РФ и Росгвардии удалось обеспечить безопасность для замены экспертов. Впервые маршрут ротации проходил по российской территории.

13 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы в последующем обменять ее на Запорожскую АЭС.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.