Директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию

Черничук: ВСУ атаковали ЗАЭС несколько десятков раз за год

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС несколько десятков раз за год. Его слова передает ТАСС.

«Я ... могу сказать, что несколько десятков прилетов было по станции», — поделился Черничук.

Он добавил, что российские военные в один из визитов главы МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси на площадку станции сообщали о порядка 100-120 пролетов беспилотников в неделю.

До этого Черничук сообщал, что руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) планирует завершить процесс получения российских лицензий на эксплуатацию всех шести энергоблоков к 2028 году.

По его словам, опыт работы ЗАЭС может быть использован в инструкциях по эксплуатации атомных станций в условиях боевых действий. Он отметил, что все оборудование станции находится в исправном состоянии.

Директор также напомнил, что до конца 2025 года ЗАЭС должна получить лицензию на эксплуатацию первого энергоблока, так как срок действующей лицензии истекает в декабре 2025 года.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.