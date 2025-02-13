Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что Зеленский хотел захватить Курскую АЭС

Рогов: Зеленский хотел захватить Курскую АЭС для будущего обмена на Запорожскую
close
Concern Rosenergoatom/Global Look Press

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы в последующем обменять ее на Запорожскую АЭС.

«Целью его (Зеленского. — «Газета.Ru») авантюры в Курской области было желание захватить любой ценой Курскую АЭС, чтобы затем поменять на Запорожскую АЭС, но план этот провалился. Боевики ВСУ завязли в приграничье Курской области», — поделился Рогов.

Он добавил, что Зеленский осознает обрушение его плана по Курской области и поэтому накаляет ситуацию и шантаж вокруг Запорожской АЭС. Поэтому ВСУ увеличили число обстрелов и провокаций как самой атомной станции, так и города-спутника Энергодара.

До этого ВСУ атаковали колонну с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала ротацию экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции, колонна с российскими военнослужащими и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотными летательными аппаратами и минометному обстрелу.

По словам Захаровой, Россия в полной мере обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности и конкретную схему перемещений.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами