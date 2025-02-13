Рогов заявил, что Зеленский хотел захватить Курскую АЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы в последующем обменять ее на Запорожскую АЭС.
«Целью его (Зеленского. — «Газета.Ru») авантюры в Курской области было желание захватить любой ценой Курскую АЭС, чтобы затем поменять на Запорожскую АЭС, но план этот провалился. Боевики ВСУ завязли в приграничье Курской области», — поделился Рогов.
Он добавил, что Зеленский осознает обрушение его плана по Курской области и поэтому накаляет ситуацию и шантаж вокруг Запорожской АЭС. Поэтому ВСУ увеличили число обстрелов и провокаций как самой атомной станции, так и города-спутника Энергодара.
До этого ВСУ атаковали колонну с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала ротацию экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции, колонна с российскими военнослужащими и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотными летательными аппаратами и минометному обстрелу.
По словам Захаровой, Россия в полной мере обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности и конкретную схему перемещений.
Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.