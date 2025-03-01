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На ЗАЭС с третьей попытки удалось провести ротацию миссии МАГАТЭ

На ЗАЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ
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Reuters

На Запорожской АЭС (атомной электростанции) прошла ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), оценивающих состояние безопасности станции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Там отметили, что смена миссии должна была состояться еще месяц назад, но дважды ее пришлось откладывать из-за «провокаций ВСУ». В итоге благодаря «напряженным консультациям» в Москве, содействию военных Минобороны РФ и Росгвардии удалось обеспечить безопасность для замены экспертов. Впервые маршрут ротации проходил по российской территории.

Смена инспекторов МАГАТЭ изначально должна была пройти 5 февраля, но была отложена на неделю. Как рассказали в МИД РФ, Украина сорвала ротацию экспертов: она началась штатно, однако вскоре колонна с российскими военнослужащими и сотрудниками агентства неожиданно подверглась ударам беспилотных летательных аппаратов и минометному обстрелу.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС.

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