В США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии

Условия России по перемирию на Украине, включающие ограничения на мобилизацию войск и импорт оружия на время остановки боевых действий, ставят Киев в еще более невыгодное положение в преддверии возможного мирного соглашения. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Путин предположил, что его условия будут включать ограничения на способность Украины мобилизовать больше войск и импортировать оружие во время прекращения огня — ограничения, которые поставят Киев в еще более невыгодное положение в случае возобновления боевых действий», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к перемирию с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.