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Путин заявил, что Россия и Таджикистан работают над улучшением режима торговли

Путин: Россия и Таджикистан работают над улучшением взаимной торговли

Россия и Таджикистан намерены улучшить режим взаимной торговли и инвестиций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров, пишет РИА Новости.

«Правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов», — отметил он.

Также российский лидер обратил внимание на то, что ряд банков Таджикистана подключился к системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка.

Кроме того, Россия практически полностью покрывает потребности экономики Таджикистана в углеводородах, добавил Путин.

Незадолго до этого сообщалось, что президенты России и Таджикистана начали официальную часть переговоров в Кремле с рукопожатия и дружеского объятия. Путин также поздравил Эмомали Рахмона с успехом его Народно-демократической партии на выборах в Маджлис (парламент) Таджикистана.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

Ранее Россия и Таджикистан согласовали планы по военному сотрудничеству.

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