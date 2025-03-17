Россия и Таджикистан согласовали планы по военному сотрудничеству

Россия и Таджикистан согласовали планы по развитию военного сотрудничества

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода согласовали планы по развитию военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«В ходе встречи обсуждены состояние и согласованы планы по развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Таджикистана на ближайшую перспективу», — заявили в ведомстве.

17 марта президент России Владимир Путин сообщил в ходе переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, что ждет его 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

Ранее Путин обнялся с президентом Таджикистана.