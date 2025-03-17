Каллас рассказала о проблемах с утверждением Украине многомиллиардной помощи

Каллас: у ЕС много трудностей с утверждением плана помощи Украине на €40 млрд

Европейскому союзу предстоит согласовать много деталей, прежде чем утвердить предложение о выделении Украине помощи в размере €40 млрд. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества, передает ТАСС.

По ее словам, есть общая политическая поддержка стран ЕС этого решения, однако остается много деталей, которые нужно согласовать. По этой же теме еще должны высказать свое мнение министры обороны стран союза. В то же время Каллас напомнила, что на саммите Евросоюза 6 марта было принято решение принять план по помощи Украине как можно скорее, и пообещала решить остающиеся проблемы в кратчайшие сроки.

ТАСС отмечает, что Венгрия твердо решила не участвовать в новых поставках оружия Украине, поэтому сейчас Каллас пытается согласовать этот план в виде так называемой «коалиции желающих». Это предоставляет возможность другим странам Евросоюза запастись предлогами для ограничения своего участия в этой программе.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят создать фонд военной помощи Украине, чтобы обходить вето Венгрии.