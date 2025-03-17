Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас рассказала о проблемах с утверждением Украине многомиллиардной помощи

Каллас: у ЕС много трудностей с утверждением плана помощи Украине на €40 млрд
close
Johanna Geron/Reuters

Европейскому союзу предстоит согласовать много деталей, прежде чем утвердить предложение о выделении Украине помощи в размере €40 млрд. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества, передает ТАСС.

По ее словам, есть общая политическая поддержка стран ЕС этого решения, однако остается много деталей, которые нужно согласовать. По этой же теме еще должны высказать свое мнение министры обороны стран союза. В то же время Каллас напомнила, что на саммите Евросоюза 6 марта было принято решение принять план по помощи Украине как можно скорее, и пообещала решить остающиеся проблемы в кратчайшие сроки.

ТАСС отмечает, что Венгрия твердо решила не участвовать в новых поставках оружия Украине, поэтому сейчас Каллас пытается согласовать этот план в виде так называемой «коалиции желающих». Это предоставляет возможность другим странам Евросоюза запастись предлогами для ограничения своего участия в этой программе.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят создать фонд военной помощи Украине, чтобы обходить вето Венгрии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами