МВФ подготовил транш для Украины на $400 млн

МВФ: Киев может получить очередной транш в $400 млн

Международный валютный фонд (МВФ) достиг с Украиной предварительной договоренности, по которой она может получить очередной транш в $400 млн. Об этом говорится в заявлении МВФ, сообщает ТАСС.

«При условии одобрения Советом исполнительных директоров МВФ и в соответствии с нуждами платежного баланса Украина может ждать получения около $400 млн», — сказано в письменном заявлении фонда.

24 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине в марте перечислить очередной транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд. Евросоюз продолжает выплаты Украине в рамках программы помощи объемом €50 млрд до конца 2027 года, которые ЕК привлекла в формате кредита с погашением до 2042 года.

18 февраля стало известно, что Украина хочет привлечь от МВФ $2,7 млрд за 2025 год.

В январе сообщалось, что США, Европейский союз, МВФ, правительства отдельных стран, компании, частные лица и фонды в 2022–2024 годах передали Украине $300 млрд финансовой помощи.

Ранее в Британии подсчитали, сколько лет Украина будет выплачивать США компенсацию за помощь.