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Совет ЕС одобрил выплату Украине в €3,5 млрд

Совет ЕС одобрил платеж безвозвратных грантов и кредитов Украине на €3,5 млрд
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Global Look Press

Совет Европейского союза одобрил платеж третий платеж Украине размером €3,5 млрд. Об этом сообщается на сайте органа.

«Украина вскоре получит около €3,5 млрд после того, как Совет одобрил третий платеж безвозвратных грантов и кредитов Украине в рамках Программы для Украины», — говорится в заявлении.

Совет ЕС пришел к выводу, что Киев выполнил необходимые условия для получения третьего транша из Украинского фонда. Основной целью этой программы, отметили в Совете, является поддержка макрофинансовой стабильности Украины.

Украинский фонд, учрежденный 1 марта 2024 года, предоставляет до €50 млрд финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.

В конце февраля Международный валютный фонд достиг с Украиной предварительной договоренности, по которой она может получить очередной транш в размере $400 млн.

Ранее Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на Украину.

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