Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид «подает пример» в вопросе помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Испания не дожидалась предложения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, чтобы объявить о выделении Киеву €1 млрд в течение 2025 года, и поэтому «подает пример» остальным странам союза. Он также уточнил, что Мадрид твердо намерен довести свои военные расходы до 2% ВВП.

«Сегодня важной частью дебатов станет вопрос о том, как добиться устойчивого, предсказуемого финансирования для Украины и в то же время, как поддерживать усилия по увеличению наших собственных расходов на оборону», — заявил Альбарес перед встречей руководителей МИД стран ЕС.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что часть «исчезнувшей» финансовой помощи США Украине оказалась в Монако.

Ранее Зеленского уличили в использовании тактики «опытного уголовника» в вопросе коррупции.