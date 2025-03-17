Песков ответил на слова Лукашенко о тайных контактах между Россией и Украиной

Песков не прокомментировал слова Лукашенко про звонки Путину с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Владимиру Путину якобы звонили с Украины.

«Мне нечего сообщить вам по этой теме», — заявил Песков.

О том, что Путину звонили из Киева, Лукашенко сообщил в ходе визита в Россию в эфире программы «60 минут». По его словам, сейчас на Украине нет договороспособных политиков, однако некоторые представители власти общались с российским лидером.

Он не стал раскрывать имена звонивших и заявил, что это были непубличные беседы, обнародовать которые президент Белоруссии не может, так как у него нет таких полномочий. Подробнее — в материале Газеты.Ru.

Лукашенко приехал на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 13 марта. Пресс-секретарь высокого гостя Наталья Эйсмонт рассказала, что политики много общались неформально. По ее словам, при этом лидеры большую часть времени уделили обсуждению рабочих вопросов в «располагающей, дружеской обстановке». Эйсмонт уточнила, что 14 марта они час говорили тет-а-тет, а перед пресс-конференцией обсудили «огромный спектр вопросов».

Ранее Лукашенко рекомендовал Европе уже сейчас договариваться с Россией.