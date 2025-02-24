Лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана проведут первый саммит

Президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев впервые в истории проведут трехсторонний саммит. Об этом сообщил зампред киргизского кабмина Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

Пресс-служба правительства Киргизии уточнила, что Байсалов объявил о проведении в Худжанде (Таджикистан) первого в истории трехстороннего саммита глав перечисленных государств 31 марта. По его мнению, это событие станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества.

В конце декабря президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран Содружества Независимых Государств в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом он сообщил во время неформального саммита глав государств-участников СНГ.

В октябре глава российского государства заявлял, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.