В Госдуме ответили на призыв Бербок к Трампу согласовывать уступки РФ с Европой

Член комитета Государственной думы по международным делам Роза Чемерис в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент США Дональд Трамп должен согласовывать уступки России с Евросоюзом (ЕС). По мнению парламентария, высказывания европейских чиновников по украинскому вопросу мало интересуют американского лидера.

Как считает Чемерис, Трамп будет напрямую договариваться об урегулировании конфликта на Украине с президентом России Владимиром Путиным, без посредников в лице ЕС.

«Дональд Трамп отмежевывается от Европы в определении будущего Украины, показывая, что в переговорном процессе будет лишь два сильных участника — Россия и США. А Евросоюзу, на мой взгляд, придется искать аргументы, чтобы как-то присутствовать в процессе будущих мирных переговоров», — сказала депутат.

Как пишет Tagesschau, Бербок перед звонком Трампа в Москву попыталась напомнить ему о важности учета интересов Европы.

Дипломат в том числе потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на неоговоренные уступки России в ущерб Украине. Бербок подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президента РФ с американским лидером запланирован на вторник, 18 марта.

Ранее Бербок обвинила Путина в «тактике проволочек».