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В МИД Германии призвали Трампа согласовывать уступки Путину с Евросоюзом

Tagesschau: Бербок призвала Трампа не идти на несогласованные уступки Путину
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Michael Ukas/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед звонком президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину попыталась напомнить ему о важности учета интересов Европы. Об этом пишет Tagesschau.

Дипломат в том числе потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на неоговоренные уступки России в ущерб Украине. Бербок подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом запланирован на вторник, 18 марта.

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