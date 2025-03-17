В МИД Германии призвали Трампа согласовывать уступки Путину с Евросоюзом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед звонком президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину попыталась напомнить ему о важности учета интересов Европы. Об этом пишет Tagesschau.

Дипломат в том числе потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на неоговоренные уступки России в ущерб Украине. Бербок подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом запланирован на вторник, 18 марта.

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