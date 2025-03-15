Бербок обвинила Путина в «тактике проволочек»

Глава МИД ФРГ обвинила Путина в тактике проволочек по перемирию на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что российский лидер Владимир Путин якобы использует «тактику проволочек» в вопросе перемирия на Украине. Ее слова приводит телеканал N-tv.

«Вместо четкой приверженности миру по-прежнему существуют ракеты, условия и проволочки», — сказала Бербок.

Она утверждает, что президент России якобы «преднамеренно отказывается от участия в переговорах».

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее на Западе оценили ответ Путина на предложение о приостановке огня на Украине.