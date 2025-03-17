Путин разрешил компании из США приобрести бумаги российских акционерных обществ

Президент России Владимир Путин разрешил компании из Соединенных Штатов Америки 683 Capital Partners приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ (АО) у ряда иностранных компаний, включая Templeton Asset и Franklin Advisers. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, ООО «Цефей-2» и ООО «Современный Фонды Недвижимости» получили право проводить сделки с ценными бумагами, принадлежащими американской 683 Capital Partners.

В феврале спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на возвращение американского бизнеса в Россию при достижении договоренностей по Украине. По его словам, это было бы положительным и хорошим событием после окончания боевых действий.

В свою очередь министр экономики и развития России Максим Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, которые захотят вернуться после завершения специальной военной операции, будут пересмотрены. Решение по каждой отдельной компании, подчеркнул он, будет приниматься индивидуально.

Ранее в США высказались о будущем экономического сотрудничества с РФ.