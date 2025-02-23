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США рассчитывают на возвращение американского бизнеса в Россию

Уиткофф: США ожидают, что бизнес вернется в РФ при договоренностях по Украине
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Global Look Press

Соединенные Штаты рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в Россию при достижении договоренностей по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в эфире CBS.

«Я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес», — сказал он.

По его словам, это было бы положительным и хорошим событием после окончания боевых действий.

23 февраля вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что иностранные розничные сети, в случае их возвращения в РФ, не должны отказываться от присутствия в новых регионах страны. Также Мантуров заявил, что иностранные автопроизводители не смогут легко восстановить свои позиции на российском рынке после ухода.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возвращения на рынки Российской Федерации, однако каких-то юридических обращений от них не было.

Ранее была названа сумма потерь западных брендов из-за ухода с рынка России.

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