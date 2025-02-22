Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Решетников заявил об изменении требований для возвращающихся в РФ иностранных фирм

Решетников: требования для решивших вернуться в РФ компаний изменятся
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Требования для иностранных компаний, решивших вернуться на российский рынок, по локализации и инвестициям будут совсем иные. Об этом заявил министр экономики и развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, в случае возвращения зарубежных брендов в Россию важны интересы потребителей и разнообразие на рынке. Он уточнил, что подобные решения будут приниматься индивидуально.

Решетников также добавил, что российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода зарубежных компаний.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из России иностранным компаниям будет непросто вернуться обратно. Он обратил внимание на то, что освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом.

Незадолго до этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ. На сегодняшний день в важнейших для российского технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС, добавил он.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами