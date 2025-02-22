Решетников заявил об изменении требований для возвращающихся в РФ иностранных фирм

Требования для иностранных компаний, решивших вернуться на российский рынок, по локализации и инвестициям будут совсем иные. Об этом заявил министр экономики и развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, в случае возвращения зарубежных брендов в Россию важны интересы потребителей и разнообразие на рынке. Он уточнил, что подобные решения будут приниматься индивидуально.

Решетников также добавил, что российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода зарубежных компаний.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из России иностранным компаниям будет непросто вернуться обратно. Он обратил внимание на то, что освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом.

Незадолго до этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ. На сегодняшний день в важнейших для российского технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС, добавил он.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.