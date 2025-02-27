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В США высказались о будущем экономического сотрудничества с РФ

Уиткофф: РФ и США имеют много возможностей для экономической кооперации
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Global Look Press

Перед Россией и США откроется множество возможностей для экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

«Я считаю, что имеется достаточно возможностей для Соединенных Штатов и России после того, как мирное соглашение будет завершено… множество возможностей экономической кооперации», — высказался Уиткофф.

В частности, он упомянул обширные минеральные ресурсы России, которые представляют интерес для американской стороны.

До этого Уиткофф допустил возвращение американского бизнеса в РФ после достижения договоренностей по Украине.

В свою очередь министр экономики и развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, которые захотят вернуться после завершения специальной военной операции, будут пересмотрены. Решение по каждой отдельной компании, подчеркнул он, будет приниматься индивидуально.

Ранее в Германии заявили о желании компаний вернуться на рынок России.

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