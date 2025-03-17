В России рассказали о возможном визите главы МАГАТЭ в Россию

Ульянов: новый визит Гросси в РФ не обсуждается, но поездку можно согласовать

Новый визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию в данный момент не обсуждается, однако его можно оперативно организовать при необходимости. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе брифинга с журналистами, передает РИА Новости.

«Пока вопрос о новой поездке Гросси не стоит. Если он будет просить о встрече и будет набираться пакет вопросов для обсуждения, то договориться о месте и дате встречи можно достаточно быстро», — сказал он.

До этого Гросси не исключил для себя возможность баллотироваться на пост Генерального секретаря ООН, сменив Антониу Гутерриша.

На прошлой неделе Гросси сказал, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия для защиты всего Евросоюза является «размыванием норм». По словам главы МАГАТЭ, несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы табу.

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