Глава МАГАТЭ осудил слова Макрона об использовании ядерного оружия для защиты ЕС

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия для защиты всего Евросоюза является «размыванием норм». Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы табу.

«Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм», — заявил Гросси.

5 марта французский лидер выступил перед гражданами республики по телевидению и сделал ряд заявлений, касающихся РФ. В частности, Макрон обвинил российские власти в нарушении Минских соглашений и предупредил о «российской угрозе» всему миру.

Также он осудил позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и анонсировал начало дискуссии, касающейся использования ядерного оружия Франции для обеспечения безопасности европейских стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Макрона носит конфронтационный характер.

Ранее Захарова заявила, что Макрон должен извиниться за ложь о попытках урегулирования на Украине.