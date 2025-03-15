Глава МАГАТЭ Гросси может баллотироваться на пост генсека ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил для себя возможность баллотироваться на пост Генерального секретаря ООН, сменив Антониу Гутерриша. Об этом он рассказал в интервью аргентинскому изданию Infobae.

В ходе беседы глава МАГАТЭ признал, что рассматривает такую перспективу, отметив, что его кандидатура неоднократно называлась в качестве потенциальной замены главе ООН.

При этом Гросси подчеркнул, что официального предложения занять пост генсека организации пока не поступало и процесс выдвижения кандидатов еще не запущен.

На прошлой неделе Гросси сказал, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия для защиты всего Евросоюза является «размыванием норм». По словам главы МАГАТЭ, несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы табу.

Ранее на Украине внесли генсека ООН в базу «Миротворца».