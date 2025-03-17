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В Челябинской области появился новый замминистра дорожного хозяйства и транспорта

Андрей Ксензов стал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области
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Александр Кряжев/РИА Новости

В штате министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области появилась должность еще одного первого заместителя. Ее занял вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов, говорится в постановлении губернатора региона Алексея Текслера, пишет URA.ru.

«Назначить Ксензова Андрея Евгеньевича первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что испытательный срок Ксензова составит три месяца. Постановление вступило в силу со дня его подписания.

До этого Андрей Ксензов был замглавы Челябинска и курировал дорожное хозяйство и транспорт. Новым вице-мэром по дорожному хозяйству стал Дмитрий Агеев.

5 марта указом президента России Владимира Путина на должность врио губернатора Новгородской области был назначен Александр Дронов. Он является выпускником «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Должность губернатора региона ранее занимал Андрей Никитин. В начале февраля Путин подписал указ о досрочном снятии его с должности и принял его отставку. Причиной стал переход Никитина на другую работу — замминистра транспорта РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге назначили нового вице-губернатора.

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