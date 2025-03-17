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В США подняли вопрос о разделении активов со сторонами украинского конфликта

Трамп: США обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос разделения активов
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Evelyn Hockstein/Reuters

Власти Соединенных Штатов уже начали обсуждать со сторонами конфликта на Украине вопрос разделения активов. Об этом в беседе с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Но я думаю, что многое из этого уже обсуждено обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», — заявил он.

До этого Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. По его словам, во время разговора с российским лидером он собирается обсудить территориальный вопрос и контроль над АЭС.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Сам Уиткофф отметил, что встреча с российским лидером длилась 3-4 часа. Он подчеркнул, что это была дискуссия о решении украинского конфликта.

Ранее в США рассказали об «осторожном оптимизме» в вопросе урегулирования на Украине.

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