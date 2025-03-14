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Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования

Уолтц: США испытывают осторожный оптимизм в вопросе украинского урегулирования
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Annabelle Gordon - CNP/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки испытывают осторожный оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«У нас есть осторожный оптимизм», — отметил он.

Уолтц подчеркнул, что не намерен в этом вопросе «забегать вперед президента».

Незадолго до этого Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф информирует Вашингтон о ходе переговоров с российскими властями в Москве. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп примет решение о следующих шагах.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Уиткофф приезжал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Кроме того, помощник российского лидера отметил, что спецпосланник американского президента не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

До этого в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон собирался передать эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.

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