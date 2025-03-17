Трамп высоко оценил шансы на завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает шансы на успешное урегулирование кризиса на Украине. Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что за выходные специалисты провели большую работу для подготовки к разговору с Владимиром Путиным.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Сам Уиткофф рассказал, что встреча с российским лидером длилась 3-4 часа. Уиткофф подчеркнул, что это была дискуссия о решении украинского конфликта. Спецпосланник отметил, что Дональд Трамп ожидает разрешения ситуации за несколько недель. Чиновник также высказал мнение, что этого хотят и в России, и на Украине, а Москва и Киев «готовы» обсуждать детали договоренностей.

Ранее была названа причина отстранения специального посланника президента США по Украине Кита Келлога от переговоров по Украине.