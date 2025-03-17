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Британский эксперт назвал главную ошибку президента Украины

Аналитик Меркурис: главной ошибкой Зеленского стало решение положиться на Запад
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Решение положиться на Запад стало главной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, Зеленский предполагал, что западные страны смогут поставить Киеву такое количество оружия, что это сведет на нет преимущество России.

Эксперт отметил, что власти Украины недооценили решимость не только российского руководства, но и российского общества довести этот конфликт до конца.

15 марта Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону (ПВО).

В тот же день президент Украины заявил, что ракет франко-итальянских систем ПВО SAMP-T никогда не было достаточно.

11 марта глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж выступает против разоружения Киева «в любой форме».

Ранее в Польше раскрыли главный просчет Зеленского.

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