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Зеленский высказался о дефиците ракет для франко-итальянских систем ПВО

Зеленский заявил, что ракет для ЗРК SAMP-T никогда не было достаточно
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию СМИ о дефиците на Украине ракет для ЗРК (зенитного ракетного комплекса) SAMP-T, передает «РБК Украина».

По словам лидера, ракет никогда не было достаточно.

«Есть одна проблема с этими системами — большой дефицит ракет, и он был постоянно. Я не хочу говорить, сколько у нас этих ракет, что с ними», — сказал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом Зеленский поблагодарил Париж и Рим за поставки SAMP-T.

До этого итальянская газета Corriere della Sera написала, что вооруженные силы Украины практически полностью истощили запасы ракет для двух зенитных батарей SAMP-T, переданных Киеву в рамках совместной франко-итальянской военной помощи. Боеприпасы Aster-30 практически закончились, что делает эти системы непригодными для использования в ближайшее время. Киев уже несколько недель обращается к итальянцам и французам с просьбой о поставке не менее пятидесяти ракет. Однако запасы Aster-30 в Италии близки к критическому минимуму, а остающиеся ракеты необходимы для защиты важных объектов на территории страны. Ситуация с французскими запасами остается неясной.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, какого оружия может лишиться Украина без США.

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