В Польше раскрыли главный просчет Зеленского

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «просчитался» и сделал «ставку не на того игрока», поддерживая Камалу Харрис. В беседе с Польским агентством печати он указал, что президент Украины не надеялся на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

«Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался. Могу сказать, что президент Зеленский прекрасным образом руководил украинским государством в начале войны в драматическое время, когда нужно было организовать оборону, поддержку, оружие со всего мира, но потом он запутался», — сказал Моравецкий.

Политик подчеркнул, что «в демократии власть меняется довольно быстро», и сегодня у Зеленского огромные проблемы в отношениях с США. По его мнению, все, кто занимается реальной политикой и имеют «адекватный взгляд на реальность», знают, что «без США нет независимой Украины».

До этого советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что глава государства не будет извиняться за свое поведение во время визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленского уличили в попытке использовать Европу и НАТО против США.