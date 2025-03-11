Франция выступила против разоружения Украины

МО Франции заявило, что Париж будет против любой формы демилитаризации Украины

Париж выступает против разоружения Киева «в любой форме», заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, говоря о будущем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выступление политика транслировалось на странице французского оборонного ведомства в соцсети X.

«Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», — высказался министр.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс» или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», а союзники Украины «даже не скрывают, для чего им это надо».

Ранее Лавров заявил о желании Зеленского атаковать Россию ядерным оружием.