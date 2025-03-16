«Очень хороший тренд»: спецпосланник Трампа раскрыл детали переговоров по Украине

Уиткофф: в переговорах по Украине есть хороший тренд на договоренности

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью CBS News сообщил о позитивном тренде в переговорах по урегулированию на Украине.

По его словам, американо-российские контакты были позитивными. Встречу в Москве чиновник тоже считает «многообещающей».

«Все это очень хороший тренд. Надеюсь, в форме возможности скорой договоренности о мире», — сказал Уиткофф.

В другом интервью 16 марта он рассказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве 13 марта длилась 3-4 часа. Уиткофф подчеркнул, что это была дискуссия о решении украинского конфликта. Спецпосланник отметил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение ситуации займет несколько недель. Чиновник высказал мнение, что этого хотят и в России, и на Украине, а Москва и Киев «готовы» обсуждать детали договоренностей.

Ранее Уиткофф рассказал, когда Трамп может созвониться с Путиным.