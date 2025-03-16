Уиткофф рассказал об ожиданиях Трампа от конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение конфликта на Украине займет несколько недель. Об этом в эфире телеканала CNN заявил специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Президент использует для описания временных рамок слово «недели», — сказал он.

По словам Уиткоффа, разрешения конфликта хотят и в России, и на Украине. Он отметил, что Москва и Киев «готовы» обсудить детали договоренностей.

14 марта Трамп назвал сарказмом собственные обещания заключить мир на Украине за сутки. Так он прокомментировал вопрос журналиста о своем предвыборном обещании.

В тот же день хозяин Белого дома говорил, что получил «очень хорошие ответы» от России и Украины на предложение по прекращению огня. По его словам, Соединенные Штаты хотят добиться прекращения огня от российской стороны после того, как Киев согласился пойти на это.

Ранее Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине.