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Уиткофф рассказал, когда Трамп может созвониться с Путиным

Уиткофф: звонок Путина и Трампа ожидается на следующей неделе
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Global Look Press

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом может состояться на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Я ожидаю, что на этой (начинающейся. — «Газета.Ru») неделе состоится разговор между двумя президентами [РФ и США]», — отметил Уиткофф.

Он добавил, что американская сторона также продолжает взаимодействовать с украинцами по вопросу мирного урегулирования конфликта.

Вечером 13 марта Владимир Путин провел встречу со Стивом Уиткоффом, который прилетел в Москву. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, американский спецпредставитель предоставил РФ дополнительные сведения. В свою очередь Путин передал через Уиткоффа для Трампа информацию и дополнительные сигналы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также уточнял, что Уиткофф приезжал в Россию не только, чтобы обсудить украинский вопрос, но и двусторонние отношения России и Соединенных Штатов.

Ранее Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.

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