В США заявили о планах восстановить с Европой торговлю в Черном море

США обсуждают с коллегами из Европы вопрос восстановления торговли в Черном море. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«В пятницу в Вашингтоне были мои британские, французские и немецкие коллеги, и мы внимательно изучаем, что потребуется не только для немедленного прекращения боевых действий, но и [решения] более широких вопросов, таких как возобновление торговли в Черном море», — поделился деталями Уолтц.

По его словам, сделать все это планируется в течение ближайших нескольких месяцев. Уолтц подчеркнул, что на данный момент президент США активно продвигает процесс урегулирования конфликта на Украине вперед.

Советники по безопасности лидеров Британии, Франции и Германии прибыли в США с необъявленным визитом 14 марта. По данным издания Die Welt, встреча была организована в сжатые сроки и пришлась на критический момент переговоров о 30-дневном прекращении огня на Украине.

До этого глава МИД Британии Дэвид Лэмми потребовал от РФ пойти на перемирие с Украиной без предварительных условий.

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