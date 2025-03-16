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В США заявили о планах восстановить с Европой торговлю в Черном море

Уолтц: США обсуждают с Европой восстановление торговли в Черном море
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Mike Segar/Reuters

США обсуждают с коллегами из Европы вопрос восстановления торговли в Черном море. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«В пятницу в Вашингтоне были мои британские, французские и немецкие коллеги, и мы внимательно изучаем, что потребуется не только для немедленного прекращения боевых действий, но и [решения] более широких вопросов, таких как возобновление торговли в Черном море», — поделился деталями Уолтц.

По его словам, сделать все это планируется в течение ближайших нескольких месяцев. Уолтц подчеркнул, что на данный момент президент США активно продвигает процесс урегулирования конфликта на Украине вперед.

Советники по безопасности лидеров Британии, Франции и Германии прибыли в США с необъявленным визитом 14 марта. По данным издания Die Welt, встреча была организована в сжатые сроки и пришлась на критический момент переговоров о 30-дневном прекращении огня на Украине.

До этого глава МИД Британии Дэвид Лэмми потребовал от РФ пойти на перемирие с Украиной без предварительных условий.

Газета Politico сообщала, что Евросоюз планирует призвать Россию «проявить волю» к завершению украинского конфликта.

Ранее эксперт раскрыл, что больше всего раздражает ЕС в политике вокруг Украины.

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