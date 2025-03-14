Эксперт раскрыл, что больше всего раздражает ЕС в политике вокруг Украины

Генерал Липовой: ЕС не может влиять на ситуацию вокруг Украины

После того, как США сменили вектор своей политики и начали диалог с Россией, Евросоюз (ЕС) начал постепенно утрачивать былое влияние. Этот факт выводит из себя европейских политиков. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

«Когда речь идет о переговорах, то Европе за столом места нет. Они получили то, что они длительное время раскручивали. Они поднимали градус войны. И вот они получили в сухом остатке то, что с ними никто не считается. Их это очень бесит. <...> Европа старается унизить статус России, создать из нее монстра и главную угрозу для Европы», — сказал Липовой.

Он добавил, что лидеры ЕС поняли, что оказались «на обочине истории», и пытаются хоть как-то влезть в переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия и Соединенные Штаты смогут договориться, то «труба» наступит как Украине, так и странам Европы.

Президент России Владимир Путин до этого допустил возможность обсуждения с американским коллегой Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине. Помимо этого, российский лидер поблагодарил главу Белого дома за внимание к урегулированию украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует масштабные инвестиции в оборону для сдерживания России.