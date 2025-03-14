Британия требует от России идти на перемирие с Украиной без условий

Глава МИД Британии потребовал от РФ пойти на перемирие с Украиной без условий

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми потребовал от России пойти на перемирие с Украиной без предварительных условий. Об этом он заявил на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, передает Daily Mail.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — заявил Лэмми.

Он добавил, что лидеры стран «Большой семерки» солидарны во мнении о том, что президенту России Владимиру Путину якобы нельзя позволить «менять правила игры».

Также газета Politico со ссылкой на проект итогового документа будущего саммита ЕС сообщила, что Евросоюз планирует призвать РФ «проявить волю» к завершению украинского конфликта.

Ранее эксперт раскрыл, что больше всего раздражает ЕС в политике вокруг Украины.