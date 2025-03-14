Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия требует от России идти на перемирие с Украиной без условий

Глава МИД Британии потребовал от РФ пойти на перемирие с Украиной без условий
close
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми потребовал от России пойти на перемирие с Украиной без предварительных условий. Об этом он заявил на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, передает Daily Mail.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — заявил Лэмми.

Он добавил, что лидеры стран «Большой семерки» солидарны во мнении о том, что президенту России Владимиру Путину якобы нельзя позволить «менять правила игры».

Также газета Politico со ссылкой на проект итогового документа будущего саммита ЕС сообщила, что Евросоюз планирует призвать РФ «проявить волю» к завершению украинского конфликта.

Ранее эксперт раскрыл, что больше всего раздражает ЕС в политике вокруг Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами