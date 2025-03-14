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В ЕС решили призвать РФ «проявить волю», чтобы завершить конфликт на Украине

Politico: лидеры ЕС призовут РФ «проявить волю», чтобы завершить конфликт
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз планирует призвать РФ «проявить волю» к завершению украинского конфликта. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на проект итогового документа будущего саммита ЕС.

«Лидеры ЕС призовут Россию «проявить настоящую политическую волю, чтобы положить конец войне» в последнем проекте выводов совета, которые они согласуют на саммите на следующей неделе», — указано в сообщении.

Кроме того, в документе будет упомянута роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта, а именно их готовность участвовать в переговорах для обеспечения «справедливого мира».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В странах ЕС инициативу единогласно поддержали.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, что больше всего раздражает ЕС в политике вокруг Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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