Советники европейских лидеров прибыли в Вашингтон с необъявленным визитом

Советники лидеров Британии, Франции и ФРГ прибыли в США с необъявленным визитом

Советники по безопасности лидеров Британии, Франции и Германии прибыли в Соединенные Штаты с необъявленным визитом. Об этом сообщает газета Die Welt.

Издание утверждает, что встреча была организована в сжатые сроки и пришлась на критический момент переговоров о прекращении огня на Украине.

Каких-либо других подробностей это встречи пока нет.

До этого министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми потребовал от России пойти на перемирие с Украиной без предварительных условий.

Он добавил, что лидеры стран «Большой семерки» солидарны во мнении о том, что президенту России Владимиру Путину якобы нельзя позволить «менять правила игры».

Также газета Politico со ссылкой на проект итогового документа будущего саммита ЕС сообщила, что Евросоюз планирует призвать РФ «проявить волю» к завершению украинского конфликта.

Ранее эксперт раскрыл, что больше всего раздражает ЕС в политике вокруг Украины.