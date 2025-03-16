В Индии назвали единственный способ разрешить конфликт на Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине ни к чему не приведут, пока в них не примут участие сразу обе стороны. Такое мнение выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью блогеру Лексу Фридману, опубликованному в соцсети Х.

«Решение придет только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров. <...> В обсуждениях должны участвовать обе стороны», — сказал Моди.

Министр подчеркнул, что текущая ситуация предоставляет возможность для продуктивных переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, он призвал мировое сообщество объединиться, чтобы достичь завершения конфликта, который принес уже много страданий. Моди отметил, что он сам стремится к миру.

13 марта президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что РФ согласна на 30-дневное прекращение огня на Украине, предложенное США. Однако это случится при условии долгосрочного мира. По словам российского лидера, есть риск, что эта пауза будет использована для поставок оружия Вооруженным силам Украины и проведения принудительной мобилизации.

16 марта в Bloomberg, ссылаясь на слова западных сотрудников служб безопасности, отметили, что предложенное российской стороной условие о перемирии могут не принять на Украине и в Евросоюзе. В США пока не отреагировали на предложение Москвы.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Соединенных Штатов «четкого» и «твердого» ответа по этому вопросу.

Ранее Зеленский утвердил состав делегации Украины для мирных переговоров.