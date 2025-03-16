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В Катаре выразили позицию в вопросе урегулирования на Украине

МИД Катара: Доха поддерживает все инициативы по разрешению конфликта на Украине
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Shutterstock

Доха поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе переговоров с зампредом правительства России Денисом Мантуровым заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, передает ТАСС.

«Во время встречи они обсудили сотрудничество между двумя странами, пути его укрепления и развития, особенно в сферах торговли, экономики и технологий. Они обсудили последнее развитие событий в российско-украинском кризисе», — говорится в сообщении МИД Катара.

В ведомстве уточнили, что Доха поддерживает все меры по урегулированию на Украине.

До этого сообщалось, что представители стран в ходе переговоров обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес России и Катара.

В конце февраля эмир Катара во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить Россию 17 апреля.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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