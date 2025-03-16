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Эмир Катара принял первого вице-премьера России

Эмир Катара в Дохе принял первого вице-премьера РФ Мантурова
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял в Дохе первого вице-премьера России Дениса Мантурова. Об этом сообщила канцелярия Аль Тани, передает ТАСС.

В ходе встречи они обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес России и Катара.

В конце февраля эмир Катара во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить Россию 17 апреля.

Катар считает действия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование украинского конфликта, правильными. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявлял, что для разрешения конфликта необходимо учитывать законные озабоченности Москвы и Киева.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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